Vance: "Gli Stati Uniti non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania"

Foto: La Presse

Andrea Riccardi 23 ottobre 2025 a

a

a

"La Cisgiordania non verrà annessa da Israele: questa è la politica dell'amministrazione Trump e continuerà a esserlo. Se le persone vogliono votare simbolicamente possono farlo, ma di certo non ne siamo stati contenti". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance prima di partire dall'aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv dopo due giorni di visita, commentando l'approvazione in prima lettura alla Knesset, il parlamento israeliano, del progetto di legge sull'annessione degli insediamenti in Cisgiordania. Vance ha affermato che il voto preliminare di ieri alla Knesset sull'annessione della Cisgiordania lo ha offeso ed è stato "molto stupido". Il voto è stato "strano", ha detto, aggiungendo di essere "un po' confuso". Vance ha affermato che gli è stato detto che si è trattato di una "trovata politica" e "puramente simbolica", ma che è una "trovata politica molto stupida, e personalmente la considero un insulto". Alla domanda sul cessate il fuoco a Gaza, Vance afferma che "in questo momento possiamo dire con sicurezza che Israele sta rispettando il cessate il fuoco, Hamas sta rispettando il cessate il fuoco".

"Il nostro messaggio è: fate tutto il possibile, lavorate con noi per far sì che questa pace duri", ha aggiunto, affermando che la nuova Forza di sicurezza internazionale "ora assumerà la guida del disarmo di Hamas". "Ci vorrà del tempo e dipenderà molto dalla composizione di questa forza. Ci sono alcuni paesi che mi aspetto saranno piuttosto bravi in questo, e ce ne sono altri che possono svolgere un ruolo, ma non credo che saranno altrettanto utili. Ma molto dipenderà da quali forze entreranno effettivamente in gioco e da come saremo effettivamente in grado di attuare la fase due del piano di pace", ha proseguito.