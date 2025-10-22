Israele, il parlamento approva l'annessione della Cisgiordania. Netanyahu e gli Usa contrari

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 22 ottobre 2025

Un voto che imbarazza lo stesso Benjamin Netanyahu e che potrebbe rappresentare un problema non da poco per i rapporti con Washington. Alla Knesset i parlamentari di destra che hanno votato oggi per approvare, in prima lettura, un disegno di legge che applicherebbe la sovranità israeliana alla Cisgiordania, nonostante l'opposizione del primo ministro e del suo partito, il Likud. Gli Stati uniti si oppongono con forza all’ipotesi di annessione. Fatto sta che tutti i deputati del Likud, tranne uno, hanno boicottato il voto.

Il parlamentare Yuli Edelstein ha però rotto i ranghi per votare a favore, esprimendo un voto decisivo e contribuendo all'approvazione della legge con un margine di 25 a 24. Il disegno di legge deve ancora superare altre tre letture prima di diventare legge. Ora passerà alla Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset per ulteriori deliberazioni. Sponsorizzata dal parlamentare di estrema destra Avi Maoz del partito Noam, la legge afferma che “lo Stato di Israele applicherà le sue leggi e la sua sovranità alle aree di insediamento in Giudea e Samaria, al fine di stabilire lo status di queste aree come parte inseparabile dello Stato sovrano di Israele”.