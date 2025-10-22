In un video le minacce di morte a Sarkozy dai detenuti: tre arresti

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 ottobre 2025 a

a

a

Tre detenuti del carcere de La Santé, a Parigi, sono stati arrestati dopo aver diffuso sui social media un video in cui vengono lanciate minacce di morte all’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, incarcerato martedì. Il filmato, scrive il quotidiano Le Parisien, “è chiaramente girato da un detenuto all’interno del penitenziario". La polizia ha effettuato una perquisizione durante la quale sono stati sequestrati due telefoni cellulari. "La Procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per minacce di morte, che è stata affidata al 3° distretto di polizia giudiziaria. I tre detenuti presenti nella cella sono stati arrestati”, ha spiegato il direttore del carcere. A seguito di questo due agenti sono stati designati quali responsabili della sicurezza dell'ex presidente sono stati installati in una cella vicina.

Sarkozy è stato condannato il 25 settembre a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nel processo riguardo i finanziamenti ricevuti per la campagna elettorale dal defunto leader libico Muammar Gheddafi. Ha presentato ricorso contro la sentenza e dal 21 ottobre è rinchiuso a La Santé, uno dei più vecchi penitenziari di Parigi. Stamattina sui social network è circolato un video, presumibilmente ripreso durante la prima notte di detenzione, in cui si sentono urla e insulti rivolti all’ex Capo dello Stato. La leader di Rassemblement national Marine Le Pen lo ha condiviso sull'account "X"per esprimere la propria disapprovazione: “Non ho dubbi che alcune persone debbano essere felici di questa situazione. Ma voglio credere che milioni di francesi provino, come me, disgusto”.