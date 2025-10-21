Gran Bretagna, il principe Andrea non paga l'affitto da venti anni

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 21 ottobre 2025 a

a

a

Il principe Andrea vive senza pagare l'affitto da 20 anni al Royal Lodge, una villa di 30 stanze nella tenuta del Castello di Windsor, a circa 40 chilometri da Londra, secondo il Times, che ha ottenuto una copia del contratto di locazione. L'accordo, di cui vengono pubblicati alcuni estratti, stabilisce che l'affitto e' "un granello di pepe (se richiesto)" all'anno a partire dal 2003, sebbene sia noto che il principe abbia inizialmente pagato 1 milione di sterline (1,17 milioni di euro) di affitto e almeno 7,5 milioni di sterline (8,78 milioni di euro) per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2005.

Secondo il Times, il contratto con la Crown Estate, l'ente che gestisce le proprieta' della Corona britannica a beneficio dei contribuenti, gli garantisce il diritto di risiedere nella proprieta' fino al 2078. La spesa iniziale di 8,5 milioni di sterline equivale a 113.000 sterline all'anno, se lui o la sua famiglia rimanessero nella proprieta' per i 75 anni, meno della meta' del canone di mercato "nazionale". L'accordo del principe include anche una clausola che stabilisce che la Crown Estate, che gestisce le proprieta' della Corona a beneficio dei contribuenti, dovrebbe pagargli circa 558.000 sterline se rinunciasse al contratto di locazione perche' ad Andrew sarebbe dovuta una "somma compensativa" di 185.865 sterline all'anno fino al raggiungimento del 25 anno dell'accordo, nel 2028.

Il quotidiano osserva che queste cifre sollevano interrogativi sulla situazione finanziaria di Andrea, il cui assegno annuale di 1 milione di sterline e' stato ridotto da Re Carlo III, lasciandolo senza mezzi finanziari. Il suo unico reddito dichiarato e' una pensione navale di 20.000 sterline (23.400 euro) all'anno. Secondo il quotidiano, il sovrano ha cercato di convincere il fratello a trasferirsi a Frogmore Cottage, una proprieta' piu' modesta all'interno del cordone di sicurezza di Windsor, precedentemente occupata dal Duca e dalla Duchessa del Sussex, Harry e Meghan. Il Principe Andrea, ritiratosi dalla vita pubblica nel 2019, ha rinunciato a tutti i suoi titoli lo scorso venerdi' a seguito dello scandalo sui suoi legami con il defunto pedofilo americano Jeffrey Epstein.

La pressione sul secondogenito di Elisabetta II e' aumentata con la pubblicazione, oggi, del libro postumo di Virginia Giuffre, "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice". Giuffre lo ha accusato di abusi sessuali quando era minorenne e con il quale ha raggiunto un accordo extragiudiziale multimilionario nel 2022. Alcuni parlamentari britannici hanno anche chiesto oggi al governo e alla Crown Estate di spiegare i termini del contratto di locazione e i suoi benefici finanziari.