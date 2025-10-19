Otto i gioielli rubati al Louvre. Macron: "Troveremo i colpevoli". Le Pen: "Attacco all'anima francese"

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 19 ottobre 2025 a

Sono otto i gioielli rubati al Louvre. Secondo il report diffuso dal Ministero della Cultura si tratta della tiara, della collana di zaffiri e degli orecchini della regina Maria Amelia; della parure della regina Ortensia; della collana di smeraldi e dei pendenti di Maria Luisa. Nell'elenco anche la spilla reliquiario, della tiara dell'imperatrice Eugenia e del grande fiocco del corpetto dell'Imperatrice Eugenia. Il museo aveva acquistato uno dei gioielli rubati per 6,72 milioni di euro. È il grande fiocco del corpetto dell'Imperatrice Eugenia, composto da 2.634 diamanti e largo undici centimetri. Fino al 2008 era nelle mani di un collezionista americano.

"Troveremo le opere e i colpevoli saranno assicurati alla giustizia", ha ​​promesso il presidente francese Emmanuel Macron. "Il furto commesso al Louvre è un attentato a un patrimonio che amiamo perché fa parte della nostra storia. Stiamo facendo tutto il possibile, ovunque, per raggiungere questo obiettivo, sotto la guida della procura di Parigi". Sessanta gli investigatori impegnati nelle indagini per ritrovare i gioielli trafugato questa mattina dalla Sala Apollo da quattro ladri che sono entrati nel museo forzando una finestra del primo piano, dopo essere saliti sul cornicione dall'esterno con l'aiuto di un elevatore con cestello, travestiti da operai. Il "colpo del secolo" è stato messo a segno tra le 9.30 e le 9.40. Nella fuga hanno perduto la corona dell'imperatrice Eugenia, consorte di Napoleone III e un altro monile. La teca del famoso diamante Regent da 140 carati non è stata presa di mira.

"Un museo non è una cassaforte", fanno sapere i direttori dei musei, preoccupati per una deriva verso la criminalità organizzata e rivelano la loro vulnerabilità. "Il progetto Louvre Nouvelle Renaissance, lanciato a gennaio, prevede un rafforzamento della sicurezza", ha afferma Macron. "Garantirà la conservazione e la protezione di ciò che costituisce la nostra memoria e la nostra cultura". Anche secondo l'ex presidente François Hollande il furto è un “attacco al patrimonio della Francia". "Non escludo alcuna ipotesi" sulla provenienza degli autori, ha dichiarato. Tra queste, la possibilità che gli oggetti da trafugare siano stati ordinati "dall'estero" o da persone provenienti dall'estero per "destabilizzare il nostro Paese". "Attaccare il Louvre significa attaccare il cuore della storia della Francia e di Parigi», ha scritto sul social network X il deputato Emmanuel Grégoire. "Uno smacco per Macron", ha commentato la leader di Rassemblement national Marine Le Pen. "Ogni attacco al nostro patrimonio nazionale è una ferita all'anima francese". "Quando lo Stato non garantisce più la sicurezza dei suoi tesori, l'intera Nazione è minacciata", ha rincarato la dose afferma Éric Ciotti, leader dell'Unione della Destra per la Repubblica.