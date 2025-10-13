Gaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri

Foto: Lapresse

Pina Sereni 13 ottobre 2025 a

a

a

Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Lo ha annunciato la Croce Rossa, a quanto riportano media israeliani. I sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa. I primi sette rilasciati - inizialmente era stato riferito che ne sarebbero stati liberati sei - sono: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. I restanti 13 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet. Tra i presenti nella Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv molti si abbracciano, cantano e sventolano bandiere, guardando un maxi schermo che trasmette in diretta le notizie sulla liberazione, applaudendo ogni volta che vengono segnalati sviluppi positivi.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato della liberazione dei primi ostaggi da parte di Hamas, affermando che è una "mattina di grande speranza e grande preghiera". "Una mattina in cui aspettiamo e vogliamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo", ha aggiunto. "Sì, mi piacerebbe mettere piede a Gaza", è stato invece il commento del presidente degli Usa Donald Trump parlando con i giornalisti sull'Air Force One in vista del suo arrivo in Israele nel giorno del cessate il fuoco e dello scambio degli ostaggi con Hamas. Il presidente degli Stati Uniti è atteso anche in Egitto per il vertice con altri leader mondiali per la pace a Gaza.