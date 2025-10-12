L'Olp incontra Blair: "Lavoriamo perché il piano di Trump sia un successo"

Foto: Ansa

Il vicepresidente palestinese Hussein al-Sheikh ha incontrato ad Amman l'ex primo ministro britannico Tony Blair per discutere del "giorno dopo" la guerra nella Striscia di Gaza, alla vigilia del vertice che si terrà a Sharm el-Sheikh per firmare il piano di pace. "Oggi ho incontrato Tony Blair per discutere del "giorno dopo" la guerra e degli sforzi per far sì che le iniziative del presidente degli Stati Uniti Donald Trump siano un successo”, ha annunciato Al-Sheikh. Il vicepresidente del Comitato esecutivo dell’Olp, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha confermato in un messaggio pubblicato su X la disponibilità a collaborare con entrambi i leader e con gli altri soggetti coinvolti nei negoziati “per consolidare il cessate il fuoco, l'invio di aiuti umanitari e il rilascio di ostaggi e prigionieri, per poi avviare la ricostruzione”.

“Abbiamo sottolineato l’importanza di porre fine all’indebolimento dell’Autorità Nazionale Palestinese, e in particolare di ripristinare le tasse palestinesi trattenute e di impedire che la soluzione dei due Stati venga indebolita, in vista di una pace globale e duratura nel rispetto della legittimità internazionale”, ha concluso nel post, corredato da una foto accanto a Blair. L’ex primo ministro britannico, secondo il piano elaborato dalla Casa Bianca, dovrà coordinare il comitato di coordinamento che dovrà sovrintendere alla gestione della Striscia di Gaza fino alla nascita dello Stato di Palestina. Questo incontro si svolge mentre a Sharm el-Sheikh si prepara a ospitare domani la cerimonia della firma del piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Usa, un evento a cui parteciperanno numerosi leader mondiali e che promette di porre termine a due anni di guerra tra Israele e il movimento islamista Hamas.

L’incontro sarà copresieduto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che arriverà in Egitto dopo una visita in Israele, dove terrà un discorso alla Knesset, il parlamento dello Stato ebraico, e incontrerà gli ostaggi che liberati da Hamas. Al vertice in Egitto parteciperanno leader di oltre venti paesi, tra cui La premier italiana Giorgia Meloni, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer.