A Gaza scontri tra Hamas e i miliziani di Dughmush: almeno 27 i morti

Almeno 27 persone sono state uccise in feroci scontri tra le forze di Hamas e membri armati del clan Dughmush a Gaza City. Lo riporta la Bbc, evidenziando che si tratta di uno dei più violenti confronti interni dalla fine delle operazioni israeliane nella Striscia. “Uomini armati mascherati di Hamas hanno scambiato colpi di arma da fuoco con militanti vicino all’ospedale giordano nel sud di Gaza City”, scrive la televisione britannica, riportando la descrizione di un alto funzionario del ministero dell'Interno gestito da Hamas, secondo cui “le unità di sicurezza hanno circondato una milizia armata e si sono impegnate in pesanti combattimenti per arrestare i suoi componenti”. Il ministero ha dichiarato “che otto membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi in quello che ha descritto come un assalto armato daparte di una milizia”.

Fonti mediche locali hanno riferito che da quando sono iniziati gli scontri, 19 membri del clan Dughmush sono stati uccisi, insieme a otto combattenti di Hamas. Testimoni oculari hanno riferito che gli scontri sono scoppiati nel quartiere di Tel al-Hawa dopo che una forza di Hamas di almeno trecento combattenti si è mossa per prendere d’assalto un blocco residenziale dove gli uomini armati di Dughmush erano trincerati. I residenti hanno descritto scene di panico mentre decine di famiglie fuggivano dalle loro case sotto pesanti spari, molte di loro sfollate più volte durante la guerra. “Questa volta la gente non stava fuggendo dagli attacchi israeliani”, ha detto un residente.

La famiglia Dughmush, uno dei clan più importanti di Gaza, ha da tempo una relazione tesa con Hamas, e i suoi miliziani si sono scontrati con il gruppo in diverse occasioni in passato. Il ministero dell’Interno ha dichiarato che le sue forze sono sulla strada per ripristinare l'ordine, avvertendo che “qualsiasi attività armata al di fuori del quadro della resistenza” sarà affrontata con fermezza. Le due forze si sono accusate reciprocamente di aver innescato gli scontri: Hamas ha dichiarato che gli uomini armati di Dughmush hanno ucciso due dei suoi combattenti e ne hanno feriti altri cinque, spingendo il gruppo a lanciare l’operazione, mentre una fonte del clan ha detto ai media locali che gli uomini armati erano arrivati in un edificio che un tempo fungeva da ospedale giordano, dove il clan si era rifugiato dopo che gli alloggi nel quartiere di al-Sabra erano state distrutte in un recente attacco israeliano. L’obiettivo di Hamas sarebbe stato quello di sfrattare Dughmush dall’edificio per stabilire una nuova base per le proprie forze.