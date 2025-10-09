Gaza, non verranno restituiti i corpi dei fratelli Sinwar, leader di Hamas

Foto: Ansa

I corpi dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar non verranno restituiti da Israele ad Hamas nell'ambito dell'accordo raggiunto in Egitto per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito la televisione statunitense Cnn citando una fonte ufficiale israeliana. Yahya Sinwar è stato uno dei fondatori del braccio armato del movimento islamico nella Striscia di Gaza, il capo dell'ufficio politico e la "mente" del massacro del 7 ottobre 2023. Dopo l'uccisione in un raid aereo israeliano, il fratello Mohammed Sinwar ne ha preso il posto alla guida dei miliziani di Hamas, divenendo leader del gruppo nella Striscia di Gaza. A differenza del fratello Yahya, Mohammed appariva raramente in pubblico.

Il piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e firmato oggi a Sharm El Sheikh da Israele e Hamas prevede lo scambio tra gli ostaggi ancora in mano ad Hamas e 250 detenuti palestinesi oltre a 1.700 gazawi arrestati dopo l'attacco del 7 ottobre. I negoziatori palestinesi avrebbero chiesto di inserire nella lista i 'big' Marwan Barghouti e Ahmed Saadat. Un portavoce del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che Barghouti non verrà liberato. Mentre fonti coinvolte nei negoziati hanno detto ad al-Arabiy al-Jadeed, giornale del Qatar, che Israele ha accettato di scarcerare Barghouti, Saadat e anche altri esponenti di Hamas.

Alla Cnn una fonte israeliana ha precisato che "le squadre" di negoziatori "stanno lavorando sull'elenco dei prigionieri palestinesi che dovrebbero essere rilasciati" e "la questione non è risolta". Hamas, ha detto la fonte, "chiede il rilascio di prigionieri per i quali Israele non ha dato il via libera".