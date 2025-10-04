Trump; "Israele ha accettato di ritirarsi", Netanyahu: "Presto ostaggi liberi"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 04 ottobre 2025 a

Una mappa, pubblicata online dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump mostra una linea di ritiro iniziale che Israele ha accettato e che è stata inviata ad Hamas per un cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi e prigionieri a Gaza. "Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente - scrive su Truth Docial il Capo della Casa Bianca - Quindi inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri e creeremo le condizioni per la prossima fase di ritiro, che ci porterà vicini alla fine di questa catastrofe". La mappa di Trump indica linee approssimative di controllo israeliane nella Striscia prima della grande offensiva a Gaza City, iniziata il mese scorso. All'epoca, le forze di difesa israeliane controllavano circa il 70% del territorio. "Ciò significherebbe che le Idf continuerebbero a mantenere una presenza a Rafah e Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, e in ampie zone della Striscia settentrionale, oltre alla loro zona cuscinetto in altre parti del territorio" riporta The Times of Israel.

Nella seconda fase dell'accordo Hamas sarà disarmato e la Striscia di Gaza sarà smilitarizzata", ha affermati il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione registrata diffusa ai media. "Ciò avverrà con mezzi diplomatici o militari. "È vero" che Israele può ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi senza ritirarsi dalla Striscia di Gaza, "con l'aiuto di Dio, ciò avverrà molto presto", ha aggiunto Netanyahu .

La radio dell'esercito israeliano ha intanto riferito che i vertici politici hanno ordinato di interrompere la campagna a Gaza City. Le Idf hanno dichiarato di essere state incaricate di "prepararsi in anticipo" per la prima parte del piano Trump. La radio dell'esercito ha poi sottolineato che le operazioni a Gaza sarebbero state ridotte al "minimo", con truppe destinate solo a condurre attacchi difensivi.