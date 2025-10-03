Droni sulla Germania. Chiuso l'aeroporto di Monaco: in tremila restano a terra

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 03 ottobre 2025

Droni non identificati hanno sorvolato questa notte Monaco costringendo l'aeroporto della città bavarese alla chiusura per alcune ore. Diciassette voli sono stati cancellati e tremila passeggeri sono rimasti a terra. Per ragioni di sicurezza i controllori del traffico aereo hanno dirottato altri quindici voli in arrivo verso gli scali di Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Soltanto questa mattina l'aeroporto internazionale Franz Josef Strauss ha ripreso la normale attività.

Dopo le incursioni di droni nei cieli di Norvegia, Danimarca, Polonia e Romania, l'aviazione civile tedesca ha preferito fermare il traffico aereo su Monaco non essendo chiaro chi avesse lanciato i velivoli senza pilota. Nella capitale della Baviera è stata appena inaugurata la popolare Oktoberfest e migliaia di visitatori sono giunti da tutta Europea per questo fine settimana. L'apertura del festival, il primo ottobre scorso, era già stata rinviata di alcune ore a causa del ritrovamento di esplosivi in un edificio residenziale nel nord della città.

La Danimarca sta intanto indagando per scoprire chi abbia operato le incursioni di droni che hanno interrotto il traffico aereo in diversi aeroporti. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha suggerito che potrebbe essere stata la Russia ma al momento non sono state trovate prove. Il presidente russo Vladimir Putin giovedì ha scherzato sul fatto che non avrebbe più fatto volare droni sopra la Danimarca, ma Mosca ha negato la responsabilità degli inciden