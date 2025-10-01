La premier danese: "È la situazione più pericolosa dalla Seconda guerra mondiale"

Foto: Ansa

"È solo l'inizio. La situazione peggiorerà e diventerà più seria. Ci troviamo nella situazione più difficile e pericolodalla fine della Seconda guerra mondiale". Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha avvertito che i recenti avvistamenti di droni nello spazio aereo danese rappresentano un serio rischio per tutta l'Europa. e ha invitato ad abbattere i velivoli "ma deve essere fatto nel modo giusto" Il monito arriva all'apertura del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi Ue a Copenaghen dove si discuterà di sicurezza e difesa.

La premier ha esortato l'Europa ad approfondire cosa significhi la nuova situazione per il continente e come si dovrebbe rispondere alle "minacce derivanti dalla vera guerra in Ucraina e dalla nuova, più ampia guerra ibrida condotta contro di essa". E l'obiettivo della guerra ibrida "è quello di dividerci, destabilizzarci". "Usando droni un giorno, attacchi informatici il giorno dopo, sabotaggi il terzo giorno. Questo non si risolverà solo con il potenziamento delle capacità", ha insistito Frederiksen.

Di Ucraina si parlerà oggi nella riunione del Consiglio europeo, a cui parteciperà in videoconferenza il presidente Volodymyr Zelensky. Domani seguirà un incontro più ampio dei leader Ue in una Copenaghen blindata dopo che nei giorni scorsi droni non identificati hanno sorvolato la base di Karup, la più grande del paese, sede della Royal Danish Air Force, e costretto alla chiusura diversi aeroporti. Imponente il dispiegamento da parte delle forze dell'ordine attorno al palazzo di Christiansborg, dove si svolge il vertice. Lo storico edificio ospita il parlamento, la Corte suprema e alcune sale di rappresentanza utilizzate dalla Famiglia reale danese. L'operazione di sicurezza è la più grande vista nella capitale dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2009. Francia, Germania, Polonia, Svezia, Regno Unito, Ucraina e Stati Uniti, hanno offerto supporto per garantire che gli eventi si svolgano senza intoppi. Mettendo anche a disposizione sistemi di intercettazione anti-droni. Durante il vertice sarà vietato far decollare velivoli senza pilota in tutta la Danimarca. Soltanto la polizia potrà impiegare droni per controllare le città.