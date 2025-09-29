"Oggi bruciamo ebrei", il coro choc degli studenti in aereo. E il governo argentino li denuncia

Foto: X

Ancora episodi di odio e antisemitismo con inquietanti rimandi all'Olocausto. "Oggi bruciamo gli ebrei", canta un gruppo di studenti del quinto anno della facoltà di Lettere della città di Canning, in Canada, mentre un addetto della compagnia aerea dello stesso Paese si unisce a loro. I fatti, riporta il Clarin, sono avvenuti il 10 settembre durante una gita di laurea a Bariloche, in Argentina. A rendere ancora più esecrabile l'episodio il fatto che i cori erano diretti agli studenti di una scuola del circuito ebraico ORT con cui, viene riportato, c'erano stati dei dissapori a terra.

I video rimbalzati sui social hanno creato indignazione nel Paese sudamericano e dato origine a due denunce penali, spiega ancora il quotidiano argentino, una depositata alla Procura specializzata per le discriminazioni e un'altra presentata dal Ministro della Giustizia, Mariano Cúneo Libarona. C'è un'indagine in corso. In Argentina per propaganda basata su idee o teorie di superiorità etniche e religiose si rischia la reclusione da un mese a tre anni.