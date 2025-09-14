La guerra nei cieli Ue e nel cuore della Russia. L'Ucraina rivendica il sabotaggio dei treni

Foto: Ansa

La guerra si espande sui cieli d'Europa e nel cuore del territorio russo. Due treni deragliati in due diversi incidenti nella regione di Leningrado con Kiev che rivendica il sabotaggio. Il conducente del treno deragliato vicino alla stazione di Semrino nel distretto di Gatchina è morto. Il secondo incidente è avvenuto più a sud, e non ha provocato vittime. Il traffico ferroviario è bloccato nella regione, ha reso noto il governatore. Ieri un esplosivo era detonato su un binario ferroviario nella regione di Oryol, provocando la morte di tre persone. Fonti dell'intelligence militare ucraina rivendicano, parlando con l'Afp, le azioni di sabotaggio della rete ferroviaria di questo fine settimana anche se la fonte cita genericamente una sola azione oggi.

Nonostante gli sforzi la situazione in Ucraina non sembra vicina a una soluzione negoziale in uno scenario dominato dalle sortite dei droni russi prima oltre il confine polacco, poi romeno. "La violazione dello spazio aereo romeno da parte dei droni russi costituisce l'ennesima violazione inaccettabile della sovranità di uno Stato membro dell'Ue. Questa continua escalation sconsiderata minaccia la sicurezza regionale", scrive in un post sul social X l'Alta Rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas. "Siamo solidali con la Romania. Sono in stretto contatto con il governo rumeno", aggiunge.