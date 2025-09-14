Kirk, Robinson riconosciuto in chat. Un utente: "Svelo tutto e prendo la ricompensa"

Foto: LaPresse

Emergono nuovi retroscena a proposito del presunto killer di Charlie Kirk, l'attivista di destra e direttore esecutivo di "Turning Point Usa" (Tpusa) morto dopo essere stato raggiunto da un proiettile durante un evento alla Utah Valley University. Secondo quanto riferito da alti funzionari dell'Fbi a Fox News Digital, Tyler Robinson, il 22enne fermato dalla polizia, conviveva con un uomo in transizione verso il sesso femminile in un appartamento a Saint George e potrebbe aver commesso l'omicidio perché infastidito dalle dichiarazioni di Kirk contro i transgender. Tuttavia, saranno le indagini a condurre alla verità e a svelare quale motivazione abbia mosso realmente Robinson. Intanto emerge il contenuto di una chat sulla piattaforma Discord, frequentata anche dal 22enne, in cui gli amici avrebbero ricondotto il suo volto a quello del sospettato che le forze dell'ordine stavano cercando sopo l'attentato.

Al primo messaggio in cui si notava la somiglianza di Tyler con le foto diffuse dall'Fbi il giorno dopo lo sparo, il giovane ha risposto usando l'arma dell'ironia e aggrappandosi all'ipotesi che potesse trattarsi di un sosia: "È stato il mio doppelganger, cerca di mettermi nei pasticci". Un utente non ha usato giri di parole e, non si sa se per scherzo o meno, ha digitato: "Tyler ha ucciso Charlie!!!". Silenzio. Più netta la posizione di un altro partecipante, che ha addirittura suggerito al gruppo di denunciare l'amico Robinson e prendersi i 100mila dollari di premio. Il 22enne, dopo aver letto lo scambio in chat, ha quindi scherzato e cercato di depistare gli amici: "Solo se me ne date una parte". A chi anticipava l'invio della Guardia nazionale nello Utah da parte di Trump, Robinson ha poi risposto: "In uno stato rosso??? Nah, il killer era CHIARAMENTE della California".