Polonia, caccia abbattono droni russi: alta tensione nei cieli d'Europa

Foto: Ansa

Filippo Impallomeni 10 settembre 2025 a

a

a

Alta tensione nei cieli d’Europa. I caccia della Polonia hanno abbattuto almeno dieci droni russi entrati nello spazio aereo polacco durante un massiccio attacco all’Ucraina nel corso della notte. «Vladimir Putin continua a mettere alla prova l'Occidente e continuerà a farlo finche non si troverà di fronte a una risposta forte». Lo ha riferito il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga spiegando come il presidente russo stia continuando a «intensificare ed espandere la minaccia e una risposta debole oggi non farà che provocare ulteriormente la Russia, e missili e droni russi voleranno ancora più lontano in Europa» Una casa ne comune di Wyryki, nella regione di Lublino nell'estremo lembo orientale della Polonia, è stata danneggiata.

«L'esercito polacco ha ringraziato la Nato e l'Olanda per aver contribuito, schierando caccia F35, a garantire la sicurezza dei cieli della Polonia dopo l'incursione di droni dalla Russia. I sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono tornati alle normali attività operative», ha aggiunto l’esercito di Varsavia su X affermando che l'operazione è terminata. Secondo le prime ricostruzioni un drone russo ha colpito una casa nella città di Wyryki Wola nella regione di Lublino, al confine con la Russia e la Bielorussia. Al momento non risulterebbero feriti ma il rapporto tra Vladimir Putin e l’occidente rischia di inclinarsi ulteriormente. Con il presidente Volodymyr Zelensky che ha riferito come sul suolo ucraino si siano abbattuti 145 droni e 40 missili, colpendo 15 regioni e causando un morto nella regione di Zhytomyr e tre feriti nella regione di Khmelnytskyi.

«Numerosi droni sono entrati nello spazio aereo polacco durante la notte e sono stati affrontati dalle difese aeree polacche e della NATO. Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, è in contatto con la leadership polacca e la Nato si sta consultando strettamente con la Polonia», riferisce la portavoce dell'Alleanza atlantica. Tuttavia la Nato non sta trattando come un attacco l'incursione di stanotte che ha visto droni russi sconfinare nei cieli polacchi. Lo riferisce a Reuters una fonte dell'alleanza. I sistemi di difesa aerea Patriot della Nato hanno rilevato i droni russi tramite radar ma non li hanno attaccati, si legge ancora sul sito dell'agenzia.