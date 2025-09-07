Gaza, Israele decreta Khan Younis "zona umanitaria": cibo, tende e ospedali

07 settembre 2025 a

L’IDF annuncia una zona umanitaria a Khan Younis mentre ha ordinato l'evacuazione di diverse zone di Gaza City per attacchi mirati a obiettivi legati a Hamas. Alla luce dell’estensione della manovra nella città di Gaza e della presa delle roccaforti di Hamas nell’ambito dell’Operazione “Carri di Gedeone B”, l’IDF ha disposto l’istituzione di una zona umanitaria a Khan Younis. La zona umanitaria comprende infrastrutture essenziali come ospedali da campo, condotte idriche e impianti di desalinizzazione, assieme alla continua fornitura di cibo, tende, medicinali e attrezzature mediche all’area, coordinata da COGAT con la comunità internazionale.

Fonti ufficiali sottolineano "che lo sforzo di assistenza umanitaria per l’area e l’adattamento delle infrastrutture continueranno in modo costante in collaborazione con l’ONU e le organizzazioni internazionali, parallelamente all’espansione della manovra".