Gaza City, attacco imminente. L'Idf avvisa i civili: "Evacuate"

Attacchi imminenti a Gaza City, Israele avverte: evacuare subito. In un messaggio sul proprio canale Telegram, Idf, le forze di difesa israeliane, avvisano gli abitanti di Gaza City di spostarsi verso Sud, in una "zona umanitaria", di cui allegano anche una foto. "Alla luce dell'espansione dell'operazione di terra a Gaza City e della presa delle roccaforti di Hamas nell'ambito dell'Operazione 'Gideon's Chariots II'", le IDF hanno annunciato oggi la designazione di un'area umanitaria a Khan Yunis. "L'area umanitaria comprende infrastrutture umanitarie essenziali come ospedali da campo, condutture idriche e impianti di desalinizzazione, oltre alla fornitura continua di cibo, tende, medicinali e attrezzature mediche all'area, che saranno fornite in coordinamento con il COGAT e la comunità internazionale".

In particolare il portavoce in arabo delle Idf, il colonnello Avichai Adraee, ha diramato un "avviso urgente" ai residenti di Gaza City, invitandoli a evacuare un edificio e le tende adiacenti nella zona di Beirut Junction e Arab League University Street, in preparazione di un attacco. "Le Idf attaccheranno presto l'edificio a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle sue vicinanze. Per la vostra sicurezza, siete tenuti a evacuare immediatamente la zona a sud verso l'area umanitaria di Khan Yunis", ha dichiarato il colonnello dell'Idf, come riporta Ynet.