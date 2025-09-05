Marocco, femminista indossa una maglia con la scritta "Allah è lesbica": 2 anni e mezzo di carcere

05 settembre 2025 a

"Offesa all'Islam": così il tribunale di Rabat ha giustificato la decisione di condannare la femminista Ibtissame 'Betty' Lachgar a 30 mesi di carcere. L'attivista, una psicologa clinica nota per le sue battaglie a favore dei diritti umani, 50 anni, è stata arrestata il mese scorso dopo che aveva condiviso online una sua foto con una maglietta su cui era stata stampata la scritta "Allah" in arabo seguita dalla dicitura "è lesbica".

A darne notizia è stato l'avvocato difensore dell'attivista, Mohamed Khattab, che ha anche annunciato ricorso. Il tribunale di Rabat aveva nei giorni scorsi respinto la richiesta di libertà provvisoria avanzata dal collegio di difesa per motivi di salute. Poi ha condannato Lachgar a 30 mesi di carcere e le ha imposto una multa di 50.000 dirham (5.000 euro circa). L'attivista, in una precedente udienza, aveva definito le parole apparse sul capo d'abbigliamento come parte di uno "slogan femminista contro le ideologie sessiste e la violenza contro le donne" e negato così qualsiasi critica all'Islam.