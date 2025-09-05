Gaza, ecco i dati degli aiuti umanitari che smentiscono la propaganda di Hamas

05 settembre 2025 a

A smentire la propaganda di Hamas, che accusa Israele e l'Occidente di voltare le spalle alla popolazione di Gaza, ci pensano i numeri degli aiuti umanitari. Secondo fonti ufficiali, ieri, giovedì 4 settembre, sono entrati nella Striscia 221 camion, che hanno scaricato a Kerem Shalom e Zikim, e 6 autocisterne di carburante. Non solo. Stando ai dati, 318 sono stati i mezzi ritirati per la distribuzione e 364 sono quelli in attesa di ritiro.