Berlino, auto travolge un gruppo di persone: tra i feriti anche bambini

Attimi di terrore a Berlino. Un'auto, nel quartiere di Wedding, ha investito un gruppo di persone. Lo riporta Bild, precisando che diversi bambini sono rimasti feriti e che un soggetto versa in condizioni gravi. Sebbene in un primo momento si sia temuto che si trattasse di un attacco terroristico, Reuters, citando i servizi di emergenza tedeschi, ha riferito che in città si è consumato un incidente. Sempre Bild riporta che il giovane alla guida della macchina, una Bmw, è stato fermato illeso dalla polizia ed interrogato. Tre dei bambini e un'assistente sono stati trasportati al vicino ospedale di Virchow.