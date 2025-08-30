Ucraina, attentato choc: vestito da rider spara all'ex presidente del Parlamento

30 agosto 2025 a

Attentato choc a Leopoli: scatta la caccia al killer di Andryi Parubyi, già presidente del Parlamento ucraino e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina. Come riportano i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza di Leopoli, a sparargli 8 colpi di pistola sarebbe stato un uomo "travestito" da rider di Glovo. Dovo aver ucciso Parubyi sparandogli a distanza ravvicinata, il killer, che indossava un casco integrale, è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica. Sotto la direzione procedurale della Procura regionale di Leopoli è stata avviata un'indagine preliminare su quello che è stato definito come l'omicidio premeditato dell'ex presidente della Verkhovna Rada. Sul posto stanno lavorando i vertici della Procura regionale e la Polizia nazionale, con l'intervento di esperti forensi. Lo rende noto Ukrinform.

#Ucraina L'uccisione a Leopoli dell'ex presidente del Parlamento di Kiev. Parubiy è stato freddato con 8 colpi di pistola da un assassino in bicicletta elettrica, travestito da rider, ora ricercato. La vittima ricopriva ancora il ruolo di deputato.pic.twitter.com/96uSktcjR8 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 30, 2025

La Procura generale ucraina ha annunciato di aver aperto un'inchiesta. "È stata aperta un'indagine preliminare sull'omicidio intenzionale di Andriy Paruby", ha dichiarato l'ufficio in una nota, aggiungendo che l'autore dell'omicidio è ricercato. Le circostanze e il movente del crimine rimangono al momento ignote.