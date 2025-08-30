Cerca
Ucraina, attentato choc: vestito da rider spara all'ex presidente del Parlamento

Attentato choc a Leopoli: scatta la caccia al killer di Andryi Parubyi, già presidente del Parlamento ucraino e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina. Come riportano i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza di Leopoli, a sparargli 8 colpi di pistola sarebbe stato un uomo "travestito" da rider di Glovo. Dovo aver ucciso Parubyi sparandogli a distanza ravvicinata, il killer, che indossava un casco integrale, è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica. Sotto la direzione procedurale della Procura regionale di Leopoli è stata avviata un'indagine preliminare su quello che è stato definito come l'omicidio premeditato dell'ex presidente della Verkhovna Rada. Sul posto stanno lavorando i vertici della Procura regionale e la Polizia nazionale, con l'intervento di esperti forensi. Lo rende noto Ukrinform.

 

 

La Procura generale ucraina ha annunciato di aver aperto un'inchiesta. "È stata aperta un'indagine preliminare sull'omicidio intenzionale di Andriy Paruby", ha dichiarato l'ufficio in una nota, aggiungendo che l'autore dell'omicidio è ricercato. Le circostanze e il movente del crimine rimangono al momento ignote. 

