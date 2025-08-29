Gaza, recuperati i cadaveri di due ostaggi. Pugno duro Netanyahu per liberarli tutti

29 agosto 2025 a

Le forze armate e il servizio di sicurezza dello Shin Bet hanno recuperato il corpo dell'ostaggio israeliano Ilan Weiss in un'operazione nella Striscia di Gaza: lo ha comunicato oggi l'idf, secondo quanto riferiscono i media israeliani tra cui il Times of Israel. Il suo corpo è stato recuperato insieme ai resti di un secondo ostaggio, il cui nome non è stato immediatamente reso noto poiché il processo di identificazione è ancora in corso presso l'Istituto Nazionale di Medicina Legale Abu Kabir.

Weiss, 56 anni, è stato ucciso la mattina del 7 ottobre 2023, mentre difendeva il kibbutz Be'eri da Hamas come membro della squadra di risposta alle emergenze. Anche sua moglie Shiri e la figlia Noga sono state prese in ostaggio e successivamente rilasciate nel novembre 2023. Noga si è arruolata nell'Idf nel maggio 2024. Il Forum delle famiglie degli ostaggi e persone scomparse ha celebrato il lutto per Weiss definendolo "un padre di famiglia amorevole e devoto, che eccelleva in cucina e amava fare barbecue". Il gruppo ha aggiunto nella sua dichiarazione: "Gli ostaggi stanno per esaurire il tempo a disposizione. Dobbiamo riportarli tutti a casa, subito!". Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha inviato le sue condoglianze alle famiglie di Weiss, elogiando le forze di sicurezza per la loro "determinazione e coraggio", ribadendo che Israele "non avrà pace finché tutti gli ostaggi non saranno restituiti, vivi e morti".