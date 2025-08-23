Ucraina e Medioriente, Tajani chiama i ministri di Francia e Fermania: "Impegnati per la pace"

23 agosto 2025 a

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto due conversazioni telefoniche in vista della videoconferenza che si terrà domenica con i ministri del G7 in occasione del 24 agosto, giornata in cui l'Ucraina commemora la dichiarazione di indipendenza dall'Urss del 1991. Lo rende noto la Farnesina spiegando che, con il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot e con il collega tedesco Johann Wadephul, Tajani ha confermato ''il sostegno del governo di Roma al processo che dovrebbe portare al negoziato politico e diplomatico per una pace giusta e duratura in Ucraina''.

Per Tajani ''è decisivo il coordinamento con Germania e Francia all'interno della Ue per avanzare speditamente verso una definizione delle garanzie di sicurezza da offrire all'Ucraina per raggiungere un accordo di pace''. Il ministro Tajani ha anche confermato ai colleghi l'idea del governo italiano che in Medioriente bisogna arrivare urgentemente a una tregua a Gaza, con la liberazione degli ostaggi israeliani e un immediato soccorso alimentare e sanitario alla popolazione palestinese. Con i colleghi di Francia e Germania il ministro Tajani ha condiviso la posizione secondo cui nuovi insediamenti in Cisgiordania sono un serio ostacolo a una pace che Israele deve invece contribuire a costruire, si legge nella nota della Farnesina.