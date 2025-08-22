Alligator Alcatraz, arriva l'ordine di chiusura del giudice: "Danneggia le paludi"

Salvatore Martelli 22 agosto 2025 a

La giudice federale, Kathleen Williams, ordina la chiusura di “Alligator Alcatraz” e farà di certo infuriare Donald Trump. La decisione è stata presa: entro 60 giorni, la struttura detentiva messa in piedi lo scorso giugno per volere del Presidente americano va smantellata e i 700 migranti detenuti all’interno spostati in altra struttura. Il motivo? Secondo la giudice federale della corte distrettuale della Florida del sud, Alligator Alcatraz sarebbe dannosa per le paludi che la circondano. Secondo quanto ricostruito da Adnkronos, infatti, per Williams la prigione provoca danni gravi e irreparabili al fragile ecosistema delle paludi e per questo negli anni Sessanta era stato bloccato un piano per la costruzione di un aeroporto.

Nell’ordinanza di 82 pagine che ha sancito, almeno per ora, la chiusura della struttura detentiva Williams ha accolto la querela presentata da gruppi ambientalisti e dalla tribù Miccosukee. Adesso lo Stato dovrà rimuovere tutte le strutture usate per allestire il campo entro le prossime nove settimane. In più la giudice ha auspicato un trasferimento dei detenuti in una “maniera sicura, umana e responsabile”, criticando apertamente il trattamento riservato ai 700 migranti presenti nella struttura. La giudice non è nuova a provvedimenti contro Alligator Alcatraza: due settimane fa aveva decretato lo stop all’espansione del campo. Si attende adesso la replica dell’inquilino della Casa Bianca che, di certo, non si farà attendere.