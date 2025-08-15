Trump vede Putin in Alaska: "Voglio fermare le uccisioni". I temi sul tavolo

15 agosto 2025 a

Dall'incertezza sull'incontro con Vladimir Putin ai risultati che potrebbero renderlo un successo, passando per gli "assegni grossi e bellissimi" che gli alleati Nato stanno pagando agli Usa per gli armamenti. Il presidente degli Stati Uniti, che incontrerà in Alaska il capo del Cremlino per discutere del conflitto tra Russia e Ucraina, ha fatto capolino brevemente davanti al pool di giornalisti al seguito. Alla domanda su cosa renderebbe il summit un successo, Trump ha risposto: "Non posso dirtelo, non lo so. Non c'e' nulla di fissato. Io voglio certe cose. Voglio vedere un cessate il fuoco. Questo non riguarda l'Europa. L'Europa non mi sta dicendo cosa fare, ma ovviamente sarà coinvolta nel processo, cosi come Zelensky". "Ma - ha aggiunto - voglio vedere un cessate il fuoco rapidamente. Non so se sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi. Tutti hanno detto che non può essere oggi, ma io dico solo che voglio che le uccisioni si fermino. Io sono qui per fermare le uccisioni".

Trump ha ricordato il successo americano con gli alleati Nato. "Non stiamo mettendo soldi (nel conflitto, ndr) - ha detto - stiamo guadagnando soldi. (Gli alleati Nato, ndr) stanno comprando le nostre armi. Le mandiamo alla Nato e la Nato ci manda assegni grossi e bellissimi". "Ma questo non mi interessa - ha continuato - cioè, mi interessa, era un fatto importante quando (Joe, ndr) Biden spese 350 miliardi e non ha ottenuto nulla. Ma quello che mi importa davvero è che la scorsa settimana hanno perso la vita 7.011 persone. Quasi tutti erano soldati. In una città colpita da un missile sono morte trentasei persone. Ma settemila, oltre settemila soldati, è pazzesco".

Intanto manifestazioni pro-Ucraina e pro-Trump sono in programma nelle prossime ore in Alaska, in vista del summit tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Organizzazioni progressiste daranno vita a un comizio nel centro di Anchorage, la città che si trova a dieci chilometri dalla base Usa Elmendorf-Richardson dove le due delegazioni si incontreranno. Il Partito repubblicano dell'Alaska sta invece organizzando un comizio pro-Trump nell'area tra la Seward Highway e la Northern Lights Boulevard, nella speranza che la colonna di auto del presidente possa vedere i suoi sostenitori nel percorso verso la base Usa sede del summit.