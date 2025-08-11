Trump: "Scambio di territori". Cosa trapela dal summit con Putin in Alaska (senza Zelensky)

11 agosto 2025 a

A Vladimir Putin, durante il summit di venerdì 15 agosto in Alaska, "dirò che deve finire la guerra". Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa a Washington, assicurando: "Penso che i negoziati saranno costruttivi". Il presidente americano ha definito il vertice di Ferragosto come "un incontro esplorativo", sostenendo che Putin "vuole essere coinvolto". Secondo Trump, il presidente russo vuole "porre fine" alla guerra: "L'ho detto diverse volte e sono rimasto deluso perché ho avuto ottime conversazioni telefoniche con lui, ma poi sono stati lanciati missili su Kiev o in qualche altro luogo".

The Donald ha confermato che all'incontro in Alaska non sarà presente il leader ucraino Volodymyr Zelensky e ha assicurato che ci sarà uno scambio di territori tra Russia e Ucraina, nonostante il leader di Kiev lo escluda. "Vado d'accordo con Zelensky ma, sapete, sono in disaccordo con quello che ha fatto, molto, molto gravemente in disaccordo", ha detto Trump in conferenza stampa, "questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere". "Sono stato un po' irritato dal fatto che Zelensky abbia detto di aver bisogno dell'approvazione costituzionale", ha proseguito Trump, "voglio dire, ha avuto l'approvazione per andare in guerra e uccidere tutti ma ha bisogno dell'approvazione per uno scambio di territori? Perché ci sarà uno scambio di territori".

Insomma, Trump ha messo l'Unione europea in seconda fila riguardo all'incontro con Putin e messo pressione al presidente ucraino Zelensky. "Incontrerò il presidente Putin - ha detto Trump in conferenza stampa - e vedremo cosa ha in mente. E se sarà un accordo equo, lo rivelerò ai leader dell'Unione Europea e ai leader della Nato, e anche al presidente Zelensky". "Penso che, per rispetto - ha aggiunto - lo chiamerò per primo, e poi chiamerò loro dopo, e potrei dire: 'Buona fortuna, continuate a combattere'. Oppure potrei dire: 'Possiamo trovare un accordo'". "Vi dirò questo - ha continuato - ho visto un sondaggio proveniente dall'Ucraina: l'88% delle persone vorrebbe che si raggiungesse un accordo".