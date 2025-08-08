Trump-Putin, annunci e smentite: il giallo dell'incontro a Roma

08 agosto 2025 a

Il mondo guarda all'annunciato incontro tra i presidenti russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, sulla guerra in Ucraina. L'americana Fox News riporta che Il faccia a faccia potrebbe tenersi a Roma lunedì, anche se l'agenzia russa Tass smentisca a stretto giro: "Roma non sarà la sede dell'incontro tra Putin e Trump" e fa sapere che Il vertice "non sarà in un Paese europeo", ha detto una fonte ufficiale all'agenzia.

Il summit è atttesissimo. Sarebbe il primo tra i leader della Casa Bianca e del Cremlino dall'invasione russa iniziata nel febbraio del 2022. Per il tycoon, che ha trascorso i primi mesi del suo secondo mandato a cercare - senza successo - di convincere Putin a fermare la guerra, dopo aver annunciato in campagna elettorale di poter chiudere il conflitto "in 24 ore", si sta finalmente avvicinando l'occasione di un confronto diretto con il suo omologo, dopo i numerosi colloqui telefonici degli ultimi mesi. I due dovrebbero sedersi allo stesso tavolo già la prossima settimana per cercare una via d'uscita alla guerra. Il presidente Usa ha confermato l'ipotesi di un faccia a faccia, assicurando che farà "tutto il possibile per fermare le uccisioni".

Dal Cremlino il consigliere Yuri Ushakov ha parlato di "interesse di entrambe le parti" e indicato i prossimi giorni come obiettivo temporale. Fonti statunitensi e russe hanno confermato che i preparativi per il summit sono in corso, anche se la data definitiva non è ancora stata fissata. Kiev, dal canto suo, sta spingendo per un incontro trilaterale, con la partecipazione di Volodymyr Zelensky. L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha proposto la formula a tre durante colloqui con il presidente russo, che però appare restio: "In generale è possibile, ma servono condizioni che oggi non ci sono", ha precisato Putin. I negoziatori russi, nei colloqui di giugno a Istanbul, avevano chiarito che un incontro diretto tra Putin e Zelensky potrebbe avvenire solo nella fase finale delle trattative, una volta concordati i termini della pace.