Ucraina, l'annuncio del Cremlino: "Incontro Putin-Trump"

Un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin e previsto "nei prossimi giorni" e i preparativi per questo vertice sono già iniziati. Lo ha dichiarato il consigliere diplomatico del presidente russo, Yuri Ushakov, citato dalle agenzie statali russe. "Su suggerimento della parte americana, e stato raggiunto un accordo di principio per tenere un vertice bilaterale nei prossimi giorni", ha dichiarato Ushakov, "Stiamo ora iniziando a definire i dettagli con i nostri colleghi americani", ha aggiunto, indicando che l'incontro potrebbe aver luogo "la prossima settimana" e che una sede è stata concordata "in linea di principio" tra le due parti, senza specificare dove.

Il Cremlino ha dichiarato inoltre di non aver dato riscontro a un possibile incontro a tre, fra i presidenti Putin, Trump e Volodymyr Zelensky, proposto dall'inviato speciale della Casa Bianca durante la sua visita di ieri a Mosca. "Questa opzione è stata semplicemente menzionata dal rappresentante americano Steve Witkoff durante l'incontro al Cremlino", ha dichiarato lUshakov, citato dall'agenzia di stampa statale Tass. "Ma questa opzione non è stata discussa specificamente. La parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti", ha aggiunto.