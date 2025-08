Food for Gaza, in partenza nuovi aiuti dall'Italia: 350 tonnellate di farina e beni essenziali

Pietro de Leo 06 agosto 2025 a

Prosegue l’impegno dell’Italia sul piano umanitario a sostegno della popolazione civile di Gaza, con una iniziativa nell’ambito del programma “Food for Gaza”, promosso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Proprio in queste ore, ha comunicato la Farnesina, è in partenza dalla Giordania un convoglio di 20 camion del Programma Alimentare Mondiale che trasportano oltre 350 tonnellate di farina acquistate con fondi italiani, destinate alla Striscia. Il convoglio è parte dello stanziamento deliberato la scorsa settimana durante una riunione presieduta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, attraverserà domani il confine con la Cisgiordania per poi dirigersi verso il varco settentrionale tra Israele e Gaza. Un ulteriore invio è previsto per l’inizio della prossima settimana. Parallelamente proseguono i preparativi, in coordinamento con il Ministero della Difesa, per effettuare lanci da velivoli di ulteriori aiuti umanitari, grazie ai corridoi aerei messi a disposizione dalla Giordania in accordo con le autorità israeliane. A questo scopo è in arrivo domani all’aeroporto di Fiumicino un nuovo carico di 100 tonnellate di beni di prima necessità, che verrà poi instradato verso la base logistica giordana. "Per quanto lo scenario resti difficile e drammatico, non dobbiamo smettere di essere portatori di aiuto e speranza”, ha affermato la vicesegretaria e responsabile esteri di Forza Italia Deborah Bergamini a commento dell’iniziativa. "Il nostro Paese si sta rivelando un modello di solidarietà per tutto l’Occidente, nello sforzo costante di sostenere una popolazione ferita e martoriata".