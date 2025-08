Texas: Il governatore ordina l'arresto dei deputati dem in esilio. La critica di Schwarzenegger

05 agosto 2025 a

In Texas, oltre 50 deputati democratici hanno lasciato lo Stato per impedire il voto su un controverso piano di ridisegno dei collegi elettorali voluto dai repubblicani. La mossa mira a far mancare il quorum necessario alla sessione speciale convocata dal governatore Greg Abbott, su richiesta di Donald Trump, per rafforzare la maggioranza repubblicana alla Camera in vista delle elezioni di midterm del 2026.

I democratici, rifugiatisi in Stati come Illinois e New York, rischiano una multa di 500 dollari al giorno e ora anche un mandato simbolico di arresto approvato dalla Camera texana, valido però solo entro i confini statali.

La battaglia sul gerrymandering si estende a livello nazionale. Mentre altri Stati “rossi” valutano strategie simili, governatori democratici come Gavin Newsom (California) e JB Pritzker (Illinois) minacciano contromisure. Newsom parla di “battaglia esistenziale” e ipotizza persino un referendum. L’ex governatore Arnold Schwarzenegger, però, si oppone: “Manipolare i distretti è sbagliato, ovunque avvenga”.