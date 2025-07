Israele annuncia: "Riprendiamo il lancio di aiuti a Gaza, pronti a corridoi umanitari"

26 luglio 2025 a

Per consentire "la circolazione sicura dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano cibo e medicinali", l'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che riprenderanno i corridoi umanitari così come i lanci di aiuti "contenenti farina, zucchero e cibo in scatola" nella Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato le forze di Tel Aviv dopo che si sono susseguiti giorni di appelli e accuse. "Le forze di difesa israeliane - si legge in una nota - sono pronte a implementare pause umanitarie nelle aree densamente popolate e continueranno a operare per smantellare le infrastrutture terroristiche ed eliminare i terroristi nelle aree di attività".

Secondo quanto comunicato dall'Idf, le operazioni di lancio di aiuti dal cielo saranno coordinate con le organizzazioni umanitarie internazionali. I lanci includeranno pacchi di cibo, contenenti anche farina, zucchero e cibi in scatola, forniti dai "partner internazionali". Haaretz scrive inoltre che l'esercito israeliano faciliterà i servizi di desalinizzazione dell'acqua nella Striscia di Gaza, collegandoli a linee elettriche da Israele. La desalinizzazione, secondo l'Idf, dovrebbe essere in grado di produrre fino a 20.000 metri cubi d'acqua potabile al giorno.