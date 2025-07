Israele bombarda Damasco: colpiti Ministero della Difesa e palazzo presidenziale. Gli USA: «Situazione allarmante»

16 luglio 2025 a

a

a

Israele ha colpito con raid aerei il Ministero della Difesa e il palazzo presidenziale nel cuore di Damasco, causando gravi danni e diversi feriti, secondo i media siriani. È il secondo attacco in poche ore contro il Ministero, già preso di mira da droni. Gli obiettivi colpiti si trovano nei pressi della centrale piazza degli Omayyadi.

I raid fanno parte di un’ampia offensiva israeliana nella provincia meridionale di Sweida, a maggioranza drusa, dove da domenica sono in corso violenti scontri tra combattenti drusi locali, milizie beduine e forze del regime. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, i morti sono almeno 248, tra cui 28 civili drusi, 21 dei quali giustiziati dalle forze governative.

Israele giustifica gli attacchi come difesa della comunità drusa. “Stiamo salvando i nostri fratelli drusi”, ha detto il premier Netanyahu, invitando i drusi israeliani a non oltrepassare il confine. Centinaia ci hanno provato, ma l’IDF li ha fermati al valico di Hader, vicino a Majdal Shams, sulle Alture del Golan.

Il leader spirituale druso in Israele, Sheikh Muwaffaq Tarif, ha convocato una protesta e chiesto l’intervento del governo. Il ministro della Difesa Israel Katz ha minacciato un’escalation: “Se il messaggio non verrà recepito, aumenteremo l’intensità della risposta”. Ha inoltre ribadito che Israele non tollererà una presenza militare siriana nel sud del Paese e imporrà la smilitarizzazione della zona di confine.

Secondo l’agenzia filo-iraniana Sabrin, decine di militari siriani sarebbero rimasti uccisi o feriti, anche nell’attacco contro la sede del nuovo presidente siriano, Ahmed Al-Sharaa. L’IDF ha annunciato che si prepara a giorni di combattimento, mentre la comunità internazionale invoca la fine immediata delle violenze.