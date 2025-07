Netanyahu alla Casa Bianca, Trump spinge per la tregua. Bibi lo candida al Nobel per la pace

08 luglio 2025 a

Hamas "vuole un cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una cena alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Vogliono incontrarsi e vogliono raggiungere un cessate il fuoco", ha riferito il tycoon repubblicano ai giornalisti quando gli è stato chiesto se gli scontri con i soldati israeliani avrebbero fatto fallire i colloqui. Nel corso dell'incontro, Bibi ha invece reso noto di aver nominato il presidente americano per il premio Nobel per la pace, consegnandogli la lettera che ha inviato al comitato che si occupa dei riconoscimenti.

"Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un Paese, in una regione dopo l'altra", ha riconosciuto Netanyahu, sottolineando in questo modo l'importanza della mediazione degli Usa non solo tra le parti del conflitto scoppiato in Medio Oriente ma anche in altri Paesi che sono teatro di guerra. Buone notizie anche sul fronte Iran. Trump, a margine della cena, ha raccontato che da Teheran "vogliono incontrarsi" e "trovare un accordo". Un alto funzionario politico israeliano, intanto, ha dichiarato alla stampa che l'80-90% dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas è stato concordato, ma che i negoziati potrebbero richiedere più di qualche giorno.