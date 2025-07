Palestina, gli sceicchi di Hebron pronti a nuovi accordi con Israele per un Emirato

06 luglio 2025 a

a

a

Cinque importanti sceicchi palestinesi dell'area di Hebron, a cui si aggiungeranno in seguito altri 13 sceicchi della stessa zona, tutti guidati dallo sceicco Wadee' al-Jaabari, noto anche come Abu Sanad, sono pronti a separarsi dall'Autorità Nazionale Palestinese e a firmare un nuovo accordo in stile Accordi di Abramo con Israele, come "Emirati di Hebron". Lo riporta il Wall Street Journal. "Vogliamo la cooperazione con Israele", afferma lo sceicco Wadee' al-Jaabari, noto anche come Abu Sanad, dalla sua tenda cerimoniale a Hebron, la città più grande della Cisgiordania a sud di Gerusalemme. "Vogliamo la coesistenza". Il leader del clan più influente di Hebron ha già detto cose simili in passato, così come suo padre. Ma questa volta è diverso. - riporta il giornale economico americano - Lo sceicco Jaabari e altri quattro importanti sceicchi di Hebron hanno firmato una lettera in cui si impegnano per la pace e il pieno riconoscimento di Israele come stato ebraico. L'idea di una soluzione a due stati per Israele e i palestinesi non è mai sembrata così futile come nei mesi successivi al 7 ottobre 2023. Ma forse questo apre le porte a un nuovo modo di raggiungere la pace.

"Vogliamo la cooperazione con Israele", afferma lo sceicco Wadee' al-Jaabari, noto anche come Abu Sanad, dalla sua tenda cerimoniale a Hebron, la città più grande della Cisgiordania a sud di Gerusalemme. "Vogliamo la coesistenza". Il leader del clan più influente di Hebron ha già detto cose simili in passato, così come suo padre. Ma questa volta è diverso. Lo sceicco Jaabari e altri quattro importanti sceicchi di Hebron hanno firmato una lettera in cui si impegnano per la pace e il pieno riconoscimento di Israele come stato ebraico. Il loro piano quindi è che Hebron esca dall'Autorità Nazionale Palestinese, crei un proprio emirato e si unisca all'accordi di Abramo. La lettera - scrive il Wsj - è indirizzata al Ministro dell'Economia israeliano Nir Barkat, ex sindaco di Gerusalemme, che ha portato a casa sua il signor Jaabari e altri sceicchi e li ha incontrati più di una dozzina di volte da febbraio. Gli chiedono di presentarla al Primo Ministro Benjamin Netanyahu e di attendere la sua risposta.