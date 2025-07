Ryanair, incendio su un aereo a Palma di Maiorca: passeggeri giù dalle ali (video)

Paura su un volo Ryanair. Un totale di 18 persone hanno riportato ferite lievi a seguito di un incendio scoppiato su un aereo della compagnia low cost parcheggiato in attesa del decollo all'aeroporto di Son Sant Joan a Palma di Maiorca. Lo riportano i media spagnoli. L'incidente ha causato momenti di estrema tensione e i passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall'aereo attraverso le uscite di emergenza. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti dopo essersi lanciati direttamente dall'aereo sulla pista e hanno dovuto essere trasportati in diversi centri sanitari del capoluogo delle Baleari per ricevere assistenza medica.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.



The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.



A total of 18 people were injured during the evacuation, six…