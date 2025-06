Trump al vertice Nato: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra

25 giugno 2025 a

a

a

"Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano "ha posto fine a una guerra". Lo ha detto Donald Trump al vertice della Nato all'Aia riferendosi ai raid Usa sul sito nucleare iraniano di Fordow. "Questo ha posto fine alla guerra" tra Israele e Iran, ha aggiunto, "se non avessimo distrutto gli impianti nucleari iraniani, ora starebbero combattendo". Il sito nucleare iraniano colpito dalle bombe Usa è stato "totalmente annientato", dice Trump durante un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte a L'Aia. Secondo Trump "Israele ha fatto un rapporto" sull'entità degli attacchi Usa e "loro hanno parlato di annientamento totale" dei siti iraniani, ha aggiunto Trump.

Video su questo argomento La preghiera di Zelensky a Nato e Ue: "Importante che restiate vicine all'Ucraina" | GUARDA

Il presidente ha ribadito le critiche ai media che hanno riportato che il programma nucleare iraniano non ha subito ritardi superiori a qualche mese. "Nessuno ne parla, ma abbiamo sparato 30 Tomahawk da sottomarini, in particolare da un sottomarino che si trovava a 400 miglia di distanza, e ognuno di quei Tomahawk ha colpito a meno di un piede da dove avrebbe dovuto colpire, distruggendo molti edifici che Israele non è riuscito a raggiungere". "È stato un attacco devastante che li ha messi in difficoltà", ha aggiunto. Secondo il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, i danni in Iran sono "da moderati a gravi". L'FBI sta indagando sulle fughe di notizie dai siti nucleari e sui responsabili delle fughe di notizie che hanno descritto l'attacco in modo "completamente falso", ha aggiunto. Inoltre, Trump ha spiegato che "si stanno facendo grandi progressi su Gaza", grazie "a questo attacco che abbiamo sferrato", ha detto il presidente Usa lasciando intendere che gli attacchi contro l'Iran potranno avere un impatto positivo sulla situazione nella Striscia.