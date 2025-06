Meloni alla Camera : “Manterremo gli impegni. L''Iran riapra il dialogo con gli Usa”

23 giugno 2025 a

a

a

Durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha chiarito la posizione dell’Italia sulla crisi in Medio Oriente. «Nessun aereo americano è partito da basi italiane, né l’Italia ha partecipato in alcun modo all’attacco contro l’Iran», ha dichiarato con fermezza, smentendo ogni ipotesi di coinvolgimento diretto.

Meloni ha espresso forte preoccupazione per l’escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran, sottolineando i rischi di destabilizzazione geopolitica e le possibili ripercussioni economiche. Ha ribadito la necessità di una risposta europea unitaria, invitando l’Unione a concentrarsi sui grandi dossier strategici e a non disperdersi in dettagli secondari.

Particolare attenzione è stata rivolta al dossier nucleare: « L’Iran deve cogliere l’opportunità di riaprire il dialogo con Washington. Una soluzione diplomatica è l’unica strada per evitare un conflitto più ampio». Rispetto a quanto accaduto in Iran negli ultimi giorni, la premier ha annunciato che ''È allo studio la possibilità di ricollocare l'ambasciata a Teheran temporaneamente in Oman".

Infine, Meloni ha ricordato l’attività diplomatica in corso, con consultazioni tra Roma e i principali leader europei, e ha annunciato misure per tutelare la sicurezza nazionale, inclusa la protezione delle sedi diplomatiche italiane e il rientro dei connazionali dall’area cominciate domenica