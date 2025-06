Gaza, Idf svela prove del legame tra Sinwar e l'Iran: scodellati i documenti di intelligence

21 giugno 2025 a

Le Forze di difesa israeliane pubblicano documenti di intelligence – rinvenuti in un tunnel di Hamas che corre sotto l'Ospedale Europeo nel sud di Gaza - dove il leader del gruppo terroristico Muhammad Sinwar è stato ucciso. I documenti rivelerebbero come il funzionario dell'Irgc (Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran) Saeed Izadi si stesse adoperando per armare e finanziare Hamas durante la guerra, per conto del regime iraniano.

"Le nostre forze hanno scoperto documenti che indicano chiaramente che negli ultimi mesi la leadership dell'ala militare di Hamas ha mantenuto i suoi legami con Saeed Izadi, il suo protettore iraniano, eliminato durante la notte", affermano le Idf. Izadi era il comandante del Corpo Palestinese della Forza Quds dell'Irgc ed è stato ucciso durante un attacco israeliano nell'Iran occidentale. "I documenti ora pubblicati mostrano la corrispondenza tra Muhammad Sinwar e Saeed Izadi, che descrive dettagliatamente il piano ‘Tufan (Diluvio) 1’, in base al quale Izadi ha anticipato il trasferimento di armi ad Hamas per un valore di circa 21 milioni di dollari, e la sua intenzione di promuovere il piano ‘Tufan 2’, per il trasferimento di armi per un valore di circa 25 milioni di dollari", si annuncia.

L'IDF afferma che questi due piani "non si sono concretizzati come previsto" a causa delle operazioni della Direzione dell'Intelligence, del Comando Sud e dello Shin Bet israeliani. "Per anni, Izadi ha trasferito armi per sostenere le attività terroristiche di Hamas contro lo Stato di Israele e ha continuato a farlo negli ultimi mesi. I documenti ora rivelati si uniscono a molti altri scoperti durante la guerra, attestando il ruolo di Izadi nel finanziare e armare l'organizzazione terroristica Hamas'', aggiungono i militari.