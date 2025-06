Ucraina, la minaccia di Putin: "La bomba sporca sarebbe il vostro ultimo errore"

20 giugno 2025 a

L'uso di una "bomba sporca" contro la Russia sarebbe "l'ultimo errore" di Kiev. L'ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa Tass. L'uso di una "bomba sporca" contro la Russia "sarebbe un errore colossale da parte di quelli che chiamiamo neonazisti che si trovano oggi sul territorio dell'Ucraina. Forse questo sarebbe il loro ultimo errore", ha detto Putin, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ucraina possa sganciare una "bomba sporca" sul territorio russo.

"È inquietante. Lo dico senza ironia, senza scherzi". Con queste parole, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la sua preoccupazione per l'escalation dei conflitti internazionali, paventando il rischio di una nuova guerra mondiale. Intervenendo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Putin ha citato in particolare la guerra in Ucraina e le crescenti tensioni tra Israele e Iran, che coinvolgono anche impianti nucleari costruiti con la partecipazione della Russia. "Il potenziale di conflitto sta crescendo, è proprio sotto i nostri occhi e ci riguarda direttamente", ha avvertito il leader del Cremlino, sottolineando l'urgenza di "una grande attenzione agli eventi in corso" e della "ricerca di soluzioni, preferibilmente pacifiche, in tutte le direzioni".