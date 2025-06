Trump smentisce Macron: “Non ho lasciato il G7 per trattare con l'Iran”

17 giugno 2025 a

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha smentito attraverso un post sul suo social network maga Truth le voci secondo cui il suo rientro anticipato a Washington dal vertice del G7 in Canada sarebbe legato a un tentativo di mediazione per un cessate il fuoco tra Iran e Israele. “Macron, in cerca di visibilità, ha detto che sto tornando per mediare un accordo. Falso! Non ha idea del motivo del mio rientro, ma non riguarda un cessate il fuoco”, ha scritto l’ex presidente.

Trump ha aggiunto che si tratta di “qualcosa di molto più grande” e ha attaccato il presidente francese: “Che lo faccia apposta o no, Emmanuel sbaglia sempre”.

Macron, parlando con la stampa, aveva parlato di un’offerta americana per favorire una tregua e avviare colloqui più ampi: “I negoziati devono riprendere, i civili vanno protetti. Gli Stati Uniti possono fare pressione su Israele, quindi qualcosa potrebbe cambiare”.