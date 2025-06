Israele attacca l'Iran, colpiti siti militari e nucleari. Teheran risponde con i droni

13 giugno 2025 a

È scattato nella notte l'attacco di Israele contro diversi siti militari e nucleari iraniani. Questa operazione durerà "tanti giorni quanti necessari per eliminare questa minaccia", ha spiegato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu in un videomessaggio. Annunciando lo scatenarsi dell'offensiva, il premier ha dichiarato che "I nostri coraggiosi piloti stanno attaccando un gran numero di obiettivi in tutto l'Iran". Lo scopo dell'operazione, ha aggiunto il capo del governo, è "colpire l'infrastruttura nucleare dell'Iran, le fabbriche di missili balistici e le capacità militari dell'Iran". "Abbiamo colpito il cuore del programma di arricchimento dell'uranio dell'Iran. Abbiamo colpito il cuore del programma nucleare militare dell'Iran. Abbiamo preso di mira il principale impianto di arricchimento dell'Iran a Natanz", ha aggiunto Netanyahu spiegando che sono stati presi di mira anche gli "scienziati" iraniani" che lavorano "alla bomba iraniana" e il "cuore del programma missilistico balistico dell'Iran".

A circa cinque ore dall'avvio dell'offensiva, il premier ha quindi spiegato che 'l''attacco a sorpresa è stato "un grande successo". "Abbiamo colpito il comando superiore, abbiamo colpito scienziati senior che promuovono lo sviluppo di armi nucleari, abbiamo colpito installazioni nucleari", ha affermato in una dichiarazione video, seduto accanto al ministro della Difesa Israel Katz, al ministro degli Affari strategici Ron Dermer, al ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, al capo del partito Shas Aryeh Deri e al ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. "Stiamo ottenendo risultati", continua, "ma so, e lo sappiamo tutti, che non esistono guerre facili". Dunque, ha detto ancora il premier, gli israeliani potrebbero dover trascorrere "periodi molto più lunghi nei rifugi rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad ora".

Da parte sua, infatti, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato lo stato di emergenza in Israele, in attesa di una risposta dall'Iran. Lo Stato ebraico ha dunque chiuso le scuole, vietato assembramenti sociali e lavori non essenziali. I residenti hanno ricevuto avvisi sui loro cellulari che il Comando del Fronte Interno stava mettendo in stato di allerta il Paese. Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato modifiche alle linee guida difensive del Comando del fronte interno del Paese, spostando tutte le aree del Paese da "piena attività" ad "attività essenziale" alle 03:00 ora locale. Katz ha definito l'attacco all'Iran "un momento decisivo" nella storia di Israele e del popolo ebraico. Parlando ai membri del General Staff Forum prima che Israele lanciasse l'"Operazione Rising Lion" l'esponente del governo Netanyahu ha affermato che l'attacco mira a vanificare le capacità dell'Iran e a rimuovere la minaccia di distruzione da parte di Israele. "Siamo a un punto chiave: se non lo faremo, non avremo modo di impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari che minacceranno la nostra esistenza", ha argomentato. "Abbiamo avuto a che fare con i rappresentanti dell'Iran nell'ultimo anno e mezzo, ma ora ci troviamo di fronte alla testa del serpente stesso".

Come risposta oltre 100 droni sono stati lanciati dall'Iran verso Israele nelle ultime ore. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze armate israeliane, Effie Defrin, precisando che l'Idf sta lavorando per abbatterli. I droni lanciati dall'Iran impiegheranno diverse ore per raggiungere lo Stato ebraico.

Intanto iI ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una prima riunione all'Unita di crisi della Farnesina dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran.