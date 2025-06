Disastro aereo in India, trovato superstite: "C'erano corpi tutt'intorno a me"

12 giugno 2025 a

a

a

C'è un sopravvissuto allo schianto del volo della Air India precipitato ad Ahmedabad. Si tratta di Vishwash Kumar Ramesh, quarantenne di origine anglo-indiana, residente a Londra da 20 anni e che si era recato in India insieme al fratello per far visita alla famiglia, come ha dichiarato la polizia di Ahmedabad. In precedenza, la polizia aveva riferito che non sembrava ci fossero sopravvissuti all'incidente aereo.

Video su questo argomento Aereo caduto in India, la traiettoria del volo e poi il segnale che si interrompe | VIDEO

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore e poi l'aereo si è schiantato. E' successo tutto così in fretta", ha detto Ramesh all'Hindustan Times. L'uomo ha spiegato di aver riportato "lesioni da impatto", tra cui contusioni al petto, agli occhi e ai piedi ma per il resto era lucido e cosciente. ''Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me. Ero spaventato. Mi sono alzato e sono corso. C'erano pezzi dell'aereo intorno a me. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale'', ha dichiarato.