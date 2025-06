India, aereo diretto a Londra si schianta dopo il decollo: a bordo 242 persone

12 giugno 2025 a

Un aereo dell'Air India diretto a Londra è precipitato oggi dopo il decollo dalla città di Ahmedabad, nei pressi di una zona residenziale. Lo riferiscono fonti della stampa locale. Secondo l'edizione online del quotidiano India Express, a bordo c'erano 242 persone (di cui 230 passeggeri, 2 piloti e 10 membri dell'equipaggio). La "Chief Minister" del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, ha scritto sul social X: "Sono sconvolta e profondamente scioccata nell'apprendere del tragico incidente aereo di Air India avvenuto oggi ad Ahmedabad". E ancora: "È una notizia tristissima per tutti noi e porgo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime, mentre attendiamo con ansia notizie sui sopravvissuti e preghiamo affinché tutti siano salvi". Al momento non si hanno notizie delle cause dell'incidente, ma gli esperti suggeriscono che il grande carico di carburante necessario per un volo intercontinentale potrebbe avere peggiorato l'incendio post-schianto, complicando gli sforzi di salvataggio.