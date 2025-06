Sanzioni Ue contro la Russia: "Price cap sul petrolio a 45 dollari"

10 giugno 2025 a

"Proponiamo di introdurre un divieto di transazione per il Nord Stream 1 e per il Nord Stream 2. Significa che nessun operatore dell'Ue potrà effettuare, direttamente o indirettamente, transazioni relative ai gasdotti Nord Stream. Non si torna al passato. Proponiamo inoltre di abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio da 60 a 45 dollari al barile". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa di presentazione del 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

"Dall'introduzione del tetto massimo del petrolio nel 2023, tutti i prezzi sono diminuiti. Ora le transazioni si avvicinano molto al livello del tetto massimo. Abbassando il tetto massimo, ci siamo adattati alle mutate condizioni di mercato e ne abbiamo ripristinato l'efficacia", ha aggiunto.