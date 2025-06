California, Newsom fa causa contro Trump: "I marines sono illegali"

10 giugno 2025 a

California contro i marines di Trump. Il governatore Newsom attacca i militari inviati a Los Angeles dalla Casa Bianca. "I Marines servono per un importante compito per il nostro Paese, difendere la democrazia. Non sono pedoni della politica". Così il governatore della California, Gavin Newsom, condanna, definendolo "illegale", il dispiegamento di 700 marines della base di Twentynine Palms a Los Angeles dove da giorni sono in corso proteste contro le retate anti-immigrati.

"Il dipartimento della Difesa sta dispiegando in modo illegale marine nelle strade americane in modo che Trump possa dimostrare le sue posizione alla sua parata questo weekend" aggiunge l'esponente democratico, riferendosi alla parata che si terrà questo weekend a Washington. "E' uno sfacciato abuso di potere, contro il quale faremo causa", continua Newsom che ha già fatto causa per il dispiegamento della Guardia Nazionale. "Le corti e il Congresso devono agire, il bilanciamento dei poteri si sta sgretolando - conclude - c'è una linea rossa e la stanno superando, svegliati".