Graz, ex studente entra a scuola e spara all'impazzata: è strage. I video

Sangue e orrore a Graz, in Austria. Ex studente fa irruzione a scuola e uccide otto persone. Anche il killer è morto. Sono stati confermati nove decessi, incluso l'autore dell'incidente in seguito alla sparatoria di questa mattina nella scuola austriaca del distretto di Lend, a Graz. Sette studenti e un adulto tra le vittime. Il numero di feriti gravi è a due cifre, mentre al momento 28 persone risultano ricoverate negli ospedali, alcune delle quali in condizioni molto gravi. Sulla base delle informazioni attuali, si presume che il responsabile sia un singolo individuo. Fonti interne riferiscono che un ex studente di 22 anni della scuola Borg Dreierschützengasse che si è sentito vittima di bullismo. Le voci secondo cui sarebbero coinvolti più autori non sono ancora state confermate.

I media austriaci, in particolare il Kurier, spiegano che l'autore della strage sarebbe uno studente che è entrato in due classi dell'istituto scolastico sparando all'impazzata. Poi si sarebbe ucciso. La zona della scuola è stata messa in sicurezza. "La situazione è sicura. Non ci sono ulteriori pericoli", ha informato la polizia su X. L'istituto è stato evacuato, studenti e insegnanti sono stati condotti nei punti di raccolta.

"Seguo con partecipazione le drammatiche notizie relative alla sparatoria in una scuola di Graz. In questo momento di profonda tristezza, facendomi interprete dei sentimenti della Repubblica Italiana, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime. Il pensiero degli italiani, e mio personale, va anche ai giovani feriti, cui auguro un pronto e pieno ristabilimento", è il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato ad Alexander Van der Bellen, Presidente della Repubblica d'Austria. "Con dolore apprendo della tragica notizia che vede coinvolta una scuola a Graz, in Austria, dove uno studente ha ucciso diverse persone e ferito delle altre, alcune di loro molto gravi - scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - La mia vicinanza e quella dell'intero Governo italiano va ai familiari delle vittime, unitamente a un pensiero che desidero rivolgere ai feriti e ai loro cari". Cordoglio anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Esprimo il cordoglio mio e del Governo per la sparatoria in una scuola a Graz che ha provocato vari morti - scrive Tajani su X - La scuola dovrebbe essere un luogo di pace e confronto. La mia vicinanza alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco".

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato su X: "Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico coinvolti oggi nella tragica sparatoria avvenuta a Graz. La scuola deve sempre essere un luogo sicuro, uno spazio privilegiato in cui crescere coltivando i principi del rispetto e della non violenza".