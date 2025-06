Madleen fermata. Greta e gli altri "guarderanno un video delle atrocità di Hamas"

09 giugno 2025 a

Il viaggio della Madleen, la nave della Freedom Flotilla Coalition che trasportava Greta Thunberg e altri attivisti e che aveva l'obiettivo di rompere il blocco navale imposto da Israele e arrivare nella Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari, è finito. Le forze israeliane, dopo che l'imbarcazione si è rifiutata di cambiare rotta, l'hanno fermata e abbordata. A riferirlo è l'organizzazione: "La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato". Una denuncia, questa, a cui ha fatto presto seguito la replica del ministero degli Esteri israeliano, che ha definito la missione una trovata pubblicitaria: "Lo yacht dei selfie delle celebrità sta navigando in sicurezza verso le coste di Israele", ha riferito il dicastero, sottolineando che i passeggeri torneranno nei loro Paesi d'origine e che gli aiuti a Gaza saranno consegnati attraverso i canali ufficiali.

"Esorto tutti i miei amici, familiari e compagni a fare pressione sul governo svedese affinché rilasci me e gli altri il prima possibile", ha dichiarato Thunberg in un messaggio preregistrato e diffuso dopo il fermo della Madleen. "Greta Thunberg è attualmente in viaggio verso Israele, sana e salva e di buon umore", ha comunicato su X il ministero degli Esteri israeliano, pubblicando una foto dell'attivista che riceve un panino da un soldato israeliano. Chi era a bordo della nave fermata, stando a quanto si apprende, sarà rimandato nel Paese di provenienza. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Israele, spiegando che l'imbarcazione diretta a Gaza è stata bloccata dalle forze speciali, sequestrata e rimorchiata in un porto sicuro. Per il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, "è giusto che Greta, l'antisemita, e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente chi è il gruppo terroristico che sostengono e per conto del quale agiscono, quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini, e contro chi Israele sta combattendo per la sua difesa". Motivo per cui gli attivisti guarderanno un video che mostra le atrocità commesse il 7 ottobre d Hamas.