Ucraina, Erdogan propone il summit Trump-Putin-Zelensky. La replica di Mosca

Continua la discussione su un possibile accordo tra la Russia e l'Ucraina. Kiev ha proposto ha Mosca di tornare a sedersi al tavolo negoziale entro la fine di giugno. Lo ha fatto dopo la conclusione dei colloqui tenutisi oggi al palazzo Ciragan di Istanbul tra le delegazioni dei Paesi in guerra. "Abbiamo proposto alla parte russa di tenere un incontro per la fine di questo mese, tra il 20 e il 30 di giugno", ha comunicato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è intanto tornato a proporre un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, in Turchia. "Il mio desiderio più grande è fare incontrare Putin e Zelensky a Istanbul o Ankara. Mi piacerebbe che venisse anche (Donald) Trump", ha detto il leader turco, come riferisce Anadolu.

"Nonostante l'incidente di ieri, il fatto che l'incontro abbia avuto luogo è di per sé un successo importante", ha continuato. La Russia ha replicato proponendo all'Ucraina un cessate il fuoco di due o tre giorni lungo certi settori del fronte. Lo ha annunciato il capo della delegazione di Mosca ai negoziati di Istanbul, Vladimir Medinsky, aggiungendo che le parti hanno anche deciso un nuovo scambio di tutti i prigionieri seriamente feriti o malati. Medinsky ha spiegato che il piano di un cessate il fuoco di due o tre giorni avanzato sarebbe necessario per poter recuperare i cadaveri e riferito che Mosca ha trasmesso a Kiev un memorandum per raggiungere una pace duratura e un cessate il fuoco totale.