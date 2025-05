Liverpool, auto falcia i tifosi in festa: arrestato un uomo. Il video choc

26 maggio 2025 a

È di almeno 4 feriti, secondo quanto riportano i giornalisti sul posto, il bilancio di quanto accaduto a Liverpool, dove un'auto guidata da un 53enne britannico è piombata sulla parata che festeggiava la vittoria della Premier League. Mentre migliaia di tifosi festeggiavano per le strade della città, un'auto ha improvvisamente travolto la folla su Water Street. Harry Rashid, 48 anni, di Solihull, si trovava lì con la moglie e le due figlie: "Il veicolo è sbucato alla nostra destra, proprio accanto a un'ambulanza parcheggiata" ha raccontato, "una monovolume grigia che si è lanciata sulla gente accanto a noi. E' stato estremamente veloce. All'inizio abbiamo sentito solo il rumore sordo delle persone che venivano colpite e sbalzate via dal cofano". Rashid racconta anche la reazione della folla: "Per qualche secondo, circa dieci, l'auto è rimasta ferma. Poi le persone hanno cercato di spaccare i finestrini, ma il conducente ha rimesso il piede sull'acceleratore e ha travolto il resto della gente. E' stato orribile, si sentivano i colpi mentre passava sopra le persone. Mia figlia ha cominciato a urlare, c'erano persone a terra, alcune sembravano incoscienti. Era chiaramente un gesto deliberato. Vedevo gente distesa per terra, priva di sensi. E' stato orribile".

Matt Cole, giornalista della BBC, ha assistito alla scena: "Ero lì con la mia famiglia, avevamo appena visto i fuochi d'artificio e il passaggio del bus del Liverpool sullo Strand. All'improvviso ci sono state urla davanti a noi e una macchina è passata in mezzo alla folla. Non si fermava. Ho preso mia figlia e siamo saltati via per un pelo. E' mancato poco. Poi abbiamo visto uomini che correvano dietro l'auto cercando di colpirla e lanciare oggetti. Il lunotto posteriore era completamente spaccato, ma il conducente non sembrava avere alcuna intenzione di fermarsi. Siamo corsi in una stradina laterale per metterci al sicuro. Quando mi sono accertato che la mia famiglia stava bene, ho visto persone sedute a terra, circondate da altra gente".I video postati sui social mostrano i tifosi investiti scaraventati via, poi l'auto dopo una serie di accelerazioni si ferma e viene circondata dai tifosi e poliziotti.

Secondo quanto si apprende il conducente dell'auto è stato arrestato: è un cittadino britannico bianco di 53 anni. La polizia, che ha diffuso la notizia, ha invitato a evitare di alimentare "ipotesi azzardate" sulle cause o le motivazioni dell'incidente. Tuttavia gli inquirenti della polizia antiterrorismo stanno collaborando alle indagini che in questa fase sono condotte dalla polizia del Merseyside, che copre la zona di Liverpool. Lo rende noto il Guardian, precisando che il coinvolgimento degli agenti dell'antiterrorismo nelle prime fasi dell'indagine è precauzionale, poiché gli investigatori cercano di stabilire se si sia trattato di un fatto deliberato o accidentale e ricostruire il movente del gesto.

"Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all'incidente a Water Street avvenuto verso la fine della parata dei trofei questa sera. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente", dichiara in una nota il Liverpool Fc. "Continueremo a offrire il nostro pieno sostegno ai servizi di emergenza e alle autorità locali che si occupano di questo incidente", si legge.